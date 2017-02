Eerste bedrijven ondertekenen energieprestatiecontract

Duffel - Twee bedrijven in onze regio ondertekenden een energieprestatiecontract (EPC) voor relighting met ledverlichting. Een primeur in Vlaanderen.

Het gaat om De Bie Printing uit Duffel en Maldoy, een handelaar in professionele gereedschappen uit Sint-Katelijne-Waver.

“Door te werken met een EPC ben ik zeker dat ik krijg wat er beloofd wordt. Dit contract garandeert ook de kwaliteit. Deze investering in ledverlichting zal ons bovendien een jaarlijkse besparing van 55 procent op het elektriciteitsverbruik van de verlichting opleveren”, berekent Bart De Bie.

Een energieprestatiecontract verschilt fundamenteel van een klassiek contract voor werken of diensten. Het geeft aan de klant een contractuele garantie over het energieverbruik. Bij een klassiek contract bestaat zo’n prestatiegarantie niet. Een installateur garandeert wel de werking van een verlichtingsinstallatie, maar niet het energieverbruik dat ermee gepaard gaat of de kwaliteit van het geleverde licht.

De ondertekening van de EPC’s kadert in het pilootproject iSave. In dit project krijgt een aantal kmo’s met interesse in energiebesparing een intensieve begeleiding en ondersteuning. Het doel van iSave is vooral de kennis over energieprestatiecontracten te verhogen, maar het project leidt ook tot concrete cases. De pilootprojecten bij De Bie Printing en Maldoy moeten nog veel andere kmo’s inspireren om dezelfde weg op te gaan.