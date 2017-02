Lierse reuzenfamilie woont voortaan in Duffel

De Lierse reuzenfamilie hield vrijdagavond een housewarmingparty in buurgemeente Duffel. Voortaan verblijven de reuzen, fabeldieren, praalwagens en looppaardjes immers niet meer in hun eigen stad. De genodigden werden op ludieke wijze verwelkomd door de reuzenpoppen Goliath en Wardje. De verhuizing naar Duffel was al bij al niet zo evident. De historische reuzen mogen het Lierse grondgebied namelijk niet verlaten. Dat werd handig opgelost door wat Lierse grond op de vloer van de loods te kiepen.