Duffelse Speelkriebel zoekt animatoren

Duffel - De Duffelse speelpleinwerking Speelkriebel zoekt enthousiaste animatoren voor tijdens de paas- en zomervakantie. Kandidaten moeten minstens zestien jaar oud zijn.

“De Speelkriebel is er voor alle kinderen van zes tot twaalf jaar. Tijdens de paas- en zomervakantie ben je welkom op domein De Locht voor zeven superleuke speelweken. Dit alles onder de deskundige begeleiding van een team enthousiaste animatoren. Omdat de animatorenwerking zich voortdurend wil vernieuwen, werven we nu weer nieuwe gemotiveerde jongeren aan”, zegt schepen van Jeugd An Verlinden (sp.a).

“De stuurgroep van de Speelkriebel heeft ondertussen een heuse animatorenwervingsactie op poten gezet en voert een promocampagne via de Duffelse scholen. Daarnaast organiseren we op vrijdag 17 februari om 20u op domein De Locht een infoavond waar je alle mogelijke info krijgt en terechtkan met al je vragen. Mochten er nog twijfelaars zijn, dan hopen we dat bij deze hun koudwatervrees overwonnen is.”

Info: 015.30.72.50, jeugddienst@duffel.be