RUP wil vervuilende industrie bannen

Lier - De stad organiseert op maandag 13 februari om 19.30u in het stadskantoor een infomoment rond het ruimtelijk uitvoeringsplan Laporta Caroly.

Met dit RUP wil het stadsbestuur niet langer milieubelastende industrie toelaten in de zone tussen de Antwerpsesteenweg, Dr. Laportalaan en Baron Carolylaan. Het is de bedoeling deze zone te herbestemmen naar een duurzame woonzone met park.

Het gebied wordt gekenmerkt door een mix van wonen (vrijstaande eengezinswoningen) en bedrijvigheid (grootschalige detailhandel). In totaliteit heeft het RUP een oppervlakte van circa negen hectare of zo’n dertien voetbalvelden.

De gemeenteraad heeft in december het ontwerp van het RUP Laporta Caroly voorlopig vastgesteld. Nu loopt er tot en met 6 april een openbaar onderzoek, tijdens hetwelk u het RUP na afspraak in het stadskantoor kunt inkijken. Wie bezwaren of opmerkingen over dit plan heeft, kan deze tijdens het openbaar onderzoek aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening bezorgen.