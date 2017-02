Lierse duivenmarkt afgelast door ophokplicht

Lier - Als gevolg van de ophokplicht voor alle pluimvee heeft de stad Lier de bekende duivenmarkt voor onbepaalde tijd afgelast. Het verbod kon op geen slechter moment vallen.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) besliste de verplichte preventieve maatregelen tegen vogelgriep te versterkten. Dit houdt in dat sinds donderdag 2 februari alle pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels opgehokt of afgeschermd moeten worden om zo alle contact met wilde vogels te vermijden.

Ook alle markten met dergelijke dieren worden verboden. Concreet betekent dit voor Lier dat de zondagse duivenmarkt op de Grote Markt voorlopig niet meer kan plaatsvinden.

“Dit verbod kon op geen slechter moment komen”, stelt marktmeester Rudy Vervloet. “De jonge duiven zijn namelijk net oud genoeg om ze te verkopen. Als deze maatregel lang duurt, is dit een ramp voor de duivenkwekers. Hun duifjes worden dan te oud en dus minder aantrekkelijk om nog te verkopen.”