Duizend handtekeningen tegen geplande locatie turnzaal

Duffel - Bewoners van de Norbertijnerlei hebben aan de burgemeester een petitie met 989 handtekeningen overhandigd. Hiermee vragen ze om in hun straat geen gymhal te bouwen.

Het schepencollege maakte begin december bekend dat het een gymhal voor turnkring Oefening Geeft Kracht wil bouwen op het einde van de Norbertijnerlei, tussen het Technisch Centrum en de Nete, en aanpalend aan het Ter Elstpark.

De bewoners van de Norbertijnerlei zijn het daar niet mee eens en begonnen begin januari een petitie. Op amper drie weken tijd verzamelden ze 989 handtekeningen. Die hebben ze maandagvond voor aanvang van de gemeenteraadszitting aan burgemeester Marc Van der Linden (N-VA) overhandigd.

“We vragen dat u nu handelt om dit prachtige stukje Duffel nu én in de toekomst te behouden, en er geen gebouw, van welke aard ook, te zetten”, zei An vertommen. “Bijna duizend mensen maken via deze petitie gebruik om u te vragen dit dossier op 6 maart opnieuw op gemeenteraad te agenderen. Bijna duizend mensen terwijl er nog zovelen van niets weten. Wie we aanspraken, reageerde vol ongeloof en vond het straf dat de Duffelaar hierover niet bevraagd werd.”

De bewoners moesten het daarna stellen met een wel zeer summier antwoord van schepen van Openbare Werken en Patrimonium Staf Aerts (Groen). “We gaan uw vraag, om dit punt aan de agenda van maandag 6 maart toe te voegen, onderzoeken.”