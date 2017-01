Boek vertelt over Lierse vluchtelingen tijdens Eerste Wereldoorlog

Lier - Nooit sloeg de Lierse bevolking zo massaal op de vlucht als tijdens de Eerste Wereldoorlog. Over die vluchtelingen stelde André Van den Broeck een lijvig boek samen.

In de begindagen van de Eerste Wereldoorlog ontvluchtten 25.000 van de zowat 26.000 Lierenaars hun stad. Gedurende de hele oorlog verbleven naar schatting meer dan vierduizend Lierenaars in een vreemd land, vooral in Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië.

“Dankzij het boek van André Van den Broeck weten we hoe ze Lier zijn ontvlucht en waar ze terechtkwamen. De auteur schetst verder een duidelijk inzicht van de route die ze volgden op weg naar hun doel, weg van het oorlogsgeweld”, zei burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) tijdens de boekvoorstelling.

Wat deze studie extra sterk maakt, zijn de verhalen van talrijke Lierse families en Lierenaars die André Van den Broeck erin neerschrijft. Gewone burgers of meer bekende figuren, zoals Frans Verschoren (vriend van Felix Timmermans en Isidoor Opsomer), August Laporta en de schrijver Jozef Arras.

Het boek eindigt met een namenlijst van de 2.650 Lierenaars waarvan de verblijfplaats in het buitenland werd teruggevonden. De lijst vermeldt verder hun geboortedatum en hun adres in Lier.

Lier op de Vlucht telt 304 pagina’s en heel wat foto’s en andere illustraties. Het boek kost 20 euro en is te koop bij Standaard Boekhandel Lier, Visit Lier en Musea Lier.

Info: www.kempenskarakter.be