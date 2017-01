Voka-afdeling Neteland heeft nieuwe voorzitter

Lier / Nijlen / Berlaar / Duffel - Voka-Kamer van Koophandel Mechelen stelde op de nieuwjaarsreceptie in Lier Claudia De Moor voor als de nieuwe voorzitter van de afdeling Neteland. Die omvat de gemeenten Lier, Nijlen, Berlaar en Duffel.

Claudia De Moor is financieel en HR-manager bij Vosschemie Benelux. Dit Lierse bedrijf verkoopt systemen in koudhardende kunststoffen en composietmaterialen aan de industrie en de doe-het-zelfmarkt.

Tijdens haar speech stond Claudia De Moor stil bij enkele komende activiteiten, zoals de jobbeurs in jeugdcentrum Moevement in Lier op dinsdag 9 mei. “Het betreft een beurs voor laag- en middengeschoolde werkzoekenden tot en met 25 jaar. Verder zetten we onze schouders onder ID@Work, wat staat voor intellectual disability (verstandelijke beperking) op het werk. Het is de naam van een project van Antwerp Management School dat de tewerkstelling van mensen met