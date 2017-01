Oppositiepartijen willen mobiliteitsplan een kans geven

Lier - In tegenstelling tot N-VA zien de oppositiepartijen Groen, CD&V, Lier&Ko en sp.a meer kansen dan valkuilen in het mobiliteitsplan dat Lier Woonplezier deze week voorstelde. “Het verdient een kans”, klinkt het.

“Het mobiliteitsplan Leefbaar Lier van het bewonersplatform Lier Woonplezier bevat een reeks uitgebalanceerde voorstellen die tegemoetkomen aan het bereikbaar houden van onze stad en die Lier autoluwer en aangenamer om te wonen en te leven kunnen maken. Sommige voorstellen helpen ook een antwoord geven op de groeiende leegstand van Lierse handelszaken en kunnen een boost geven aan de economische activiteit”, zeggen oppositieraadsleden Katrien Vanhove (Groen), Koen Breugelmans (CD&V), Jan Hermans (Lier&Ko) en Freddy Callaerts (sp.a).

“N-VA was niet aanwezig op de voorstelling van het plan en er vond nog geen gesprek plaats met Lier Woonplezier. Ook de geplande discussie op de Lierse mobiliteitsraad binnen enkele weken, weerhield N-VA er niet van om in Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad al kipkap te maken van het hele plan. Het is nog maar eens duidelijk dat N-VA niks moet weten van burgerparticipatie in onze stad. De partij zou echter net blij moeten zijn met burgers die de moeite nemen experts te raadplegen en andere steden en gemeenten te consulteren.”

“In tegenstelling tot N-VA zien de oppositiepartijen Groen, CD&V, Lier&Ko en sp.a meer kansen dan valkuilen in dit plan. Maar het is in de eerste plaats noodzakelijk om hier met de Lierenaars en Hooiktenaars over te praten en te luisteren naar hoe zij het zien. Het plan meteen naar de prullenbak verwijzen, zoals N-VA doet, is niet constructief. We zijn dan ook benieuwd naar de evaluatie die de Lierse mobiliteitsraad maakt van het plan en welk draagvlak er mogelijk voor kan zijn.”

www.lierwoonplezier.be/een-nieuw-mobiliteitsplan