Dienstencentrum opent antenne in WZC Paradijs

Lier - In woonzorgcentrum Paradijs opent op 7 maart een antennepunt van dienstencentrum De Waaier. Bezoekers kunnen er elke dinsdag terecht voor een gezamenlijke maaltijd, een gezellig samenzijn en fijne activiteiten.

Het OCMW opende in 2006 in Koningshooikt dienstencentrum De Waaier. Van bij het begin was het de bedoeling om het zorgaanbod vanuit het dienstencentrum via een antennewerking uit te bouwen naar specifieke woonzorgzones in Lier. Op deze manier wordt het aanbod voor meer mensen, ook ouderen, toegankelijker.

Een eerste antennepunt opende in 2013 in buurthuis Rosmolen aan de Pettendonk. Twee jaar later volgde een antennepunt in sporthal De Komeet aan de Eeuwfeestlaan. En nu breidt het OCMW deze dienstverlening uit met een antennepunt in woonzorgcentrum Paradijs aan de Transvaalstraat.

“Vanuit de Vlaamse overheid is de rol van woonzorgcentra geherformuleerd. Het is van belang dat een voorziening geen gesloten gemeenschap meer is, maar voldoende netwerken onderhoudt met de directe omgeving. Op deze manier worden de bewoners van het woonzorgcentrum niet afgesneden van de samenleving”, stelt OCMW-voorzitter Marleen Vanderpoorten.