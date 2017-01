Ruilwinkel opent tweede filiaal aan Sint-Gummaruskerk

Lier - De ruilwinkel in het Huis van het Kind opent in mei een tweede filiaal in de Heilige Geeststraat. Door het stijgende succes werd de huidige locatie veel te krap.

De ruilwinkel is een plek waar iedereen kinderkleding en alle benodigdheden voor kindjes tot drie 3 jaar, die nog in perfecte staat zijn, kan ruilen. De contacten met de ouders in de ruilwinkel bieden bovendien een kans om op een informele manier opvoedingsondersteuning aan te bieden. Op zes maanden tijd gebeurden al meer dan driehonderd ruilbewegingen. De ruilwinkel blijkt dus een schot in de roos te zijn.

“De huidige ruilwinkel barst ondertussen uit zijn voegen. Uitbreiding binnen het Huis van het Kind aan de Transvaalstraat is echter niet mogelijk. De achterbouw links in het Heilige Geestgebouw biedt een oplossing. In die lokalen breiden we het huidige aanbod uit naar kinderkleding tot twaalf jaar en zwangerschapskledij. Ook een ontmoetings- en boekenhoekje, in samenwerking met de bibliotheek, wordt voorzien”, zegt OCMW-voorzitter Marleen Vanderpoorten (Open Vld).

In de huidige ruilwinkel aan de Transvaalstraat blijft een beperkt aanbod van kleding en spulletjes voor kindjes tot drie jaar behouden.