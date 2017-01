Dieven plunderen kleedkamer van KFC Duffel

Duffel - Dieven sloegen dinsdagavond voor de tweede keer dit seizoen toe in de kleedkamers van voetbalclub KFC Duffel in het gemeentelijk sportcentrum Rooienberg.

“Tijdens de training van onze futurs – dat zijn onze meest beloftevolle jeugdspelers – hebben één of meer dieven hun kleedkamer geplunderd. We vermoeden dat ze tussen 20.30u en 21u hebben toegeslagen. De dieven gingen aan de haal met onder meer portefeuilles, iPhones, schoenen en geld”, zegt clubvoorzitter Dennis Raveschot.

Volgens Raveschot had deze diefstal voorkomen kunnen worden. “De deur van de geviseerde kleedkamer kan al een viertal maanden niet meer op slot. De sleutel is stuk en de gemeente bezorgde ons nog altijd geen nieuw exemplaar. Anderhalve maand geleden werd er al eens een iPhone ontvreemd. Sindsdien vragen we de trainers om de andere kleedkamers op slot te doen.”