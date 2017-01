Nog meer zuinige ledverlichting op komst

Lier - De stad spendeert dit jaar 100.000 euro voor het vervangen van de openbare energieverslindende verlichting door energiezuinige ledverlichting.

“In nieuwe verkavelingen, zoals Ernest Van der Hallenlaan, plaatsen we voortaan meteen ledlampen. Daarnaast zetten we verder in op het stelselmatig vervangen van de verouderde armaturen van de openbare verlichting door energiesparende modellen. De nieuwe armaturen zijn uitgerust met regelapparatuur waardoor we het lichtniveau kunnen afstellen op de behoefte”, verduidelijkt schepen van Openbare Ruimte Bert Wollants (N-VA).

“In samenwerking met distributiebedrijf Eandis breiden we dit jaar de verlichting uit op de stadsvesten. In een eerste fase (rond de paasvakantie) is het de beurt aan de Bergmannvest (tussen de Frederik Peltzerstraat en de Antwerpsestraat) en de Davidvest (tussen Antwerpsestraat en Mechelsestraat). Daarna volgt de Begijnenvest, van de Mechelsestraat tot minigolf. Volgende straten rusten we uit met ledverlichting: Ernest Van der Hallenlaan, Van Boeckellaan, Leopoldplein, Merelstraat, Kroonstraat en Kemmelstraat.”