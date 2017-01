Babyspeciaalzaak Beng-Els opent in Lierse binnenstad

Lier - Els Arras en Wim Schroyens openden gisteren in de Rechtestraat 37 babyspeciaalzaak Beng-Els. Op twee verdiepingen, alles samen zo’n 110 vierkante meter, vindt u er kindvriendelijke spulletjes voor uw of iemand anders bengeltje.

“Ik liep allang met het idee rond om met een babyspeciaalzaak te beginnen en daar zijn meerdere redenen voor”, zegt Els Arras. “Ik zie uiteraard heel graag kindjes en, ook niet onbelangrijk, er was in de Lierse binnenstad geen enkele babyspeciaalzaak meer. We kozen uiteindelijk voor een winkelpand in de Rechtestaat, vlak bij de Sint-Gummaruskerk en parking Gasthuisvest.”

Je vindt bij Beng-Els zowat alles voor kindjes tot vier jaar. Wat opvalt, zijn de verlichte hoofden her en der in de winkel. “Het gaat om bamboestructuren met zijde bedekt die we rechtstreeks bij de producent in Parijs bestellen. Je vindt die bijna nergens in Vlaanderen.”

“Ook voor de bengeltjes zelf zal het een plezier zijn om een bezoekje aan onze winkel te brengen. Vooraan in de winkel prijkt immers een authentiek autootje uit de kindermolen Bambino”, benadrukt Els Arras.

Naar aanleiding van de opening geniet u nu vrijdag, zaterdag en zondag van 10 procent korting op de hele collectie.

www.beng-els.be