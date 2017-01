Eerste nieuwjaarsdrink in Koningshooikt was overdonderend succes

De allereerste nieuwjaarsdrink die het stadsbestuur samen met de Dorpsraad Koningshooikt in de deelgemeente organiseerde was een schot in de roos. “In verhouding tot het aantal inwoners is er hier veel meer volk dan op de nieuwjaarsreceptie in Lier”, merkte een Lierenaar terecht op. Iedereen was het erover eens dat dit niet bij één keer mag blijven. Verscheidene Hooiktse handelaars zorgde voor drank en lekkere hapjes.