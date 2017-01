Gebruik van Lierse Blue-bikes steeds populairder

Lier - Het aantal ritten met Blue-bikes zit nog steeds in een stijgende lijn. Voor 2015 werden er 1.604 ontleningen genoteerd, een verdubbeling ten opzichte van het jaar 2014. Voor het afgelopen jaar staat de teller op 2.457 ritten.

“Aan het treinstation van Lier kan je sinds mei 2011 Blue-bikes vinden. Daarmee kunnen reizigers die in Lier toekomen, hun traject naar de binnenstad of een van de bedrijventerreinen verderzetten. Wegens de stijgende populariteit van Blue-bike openden we in september twee bijkomende uitleenpunten: aan randparking De Mol en aan busterminal Veemarkt”, zegt schepen van Mobiliteit Bert Wollants (N-VA).

“Het aantal ritten vanaf die twee nieuwe locaties is voorlopig nog beperkt, maar de cijfers gaan er iedere maand op vooruit. Ik twijfel dan ook niet aan het groot potentieel van deze locaties en hun bijdrage aan een evenwichtige mobiliteitsmix in de stad. We gaan daarom beide nieuwe locaties meer bekendheid geven aan de bezoekers van de stad.”

Een Blue-bike kost u in Lier slechts één euro per dag. Wilt u er ook van gebruikmaken, dan neemt u best contact op met het Lierse Fietspunt (Leopoldplein 32). Zodra u lid bent van Blue-bike in het Lierse Fietspunt, kunt u meteen gaan fietsen én ontvangt een toffe tas zolang de voorraad strekt.

www.blue-bike.be