Liers ziekenhuis leert politie en brandweer reanimeren

Lier - Spoedverpleegkundigen van het Lierse Heilig Hartziekenhuis leren brandweer en politie van de provincie Antwerpen reanimeren. Dat gebeurt in Campus Vesta in Emblem (Ranst).

Wanneer brandweer of politie als eerste ter plaatse komt bij een noodsituatie, is het belangrijk dat zij medische hulp kunnen verlenen. Voor docenten met terreinervaring kan Campus Vesta in Emblem rekenen op het Heilig Hartziekenhuis uit Lier. Deze week gingen maar liefst drie spoedverpleegkundigen aan de slag als deeltijds docent op Campus Vesta. Zij geven opleidingen in dringende geneeskundige hulpverlening aan brandweer en politie, maar ook aan kinderdagverblijven en kmo’s.

“Campus Vesta, ons opleidingscentrum voor brandweer, politie en dringende geneeskundige hulpverleners is in Emblem gevestigd en Lier is het dichtst bijgelegen ziekenhuis. In eerste instantie is het dus de nabijheid die ervoor zorgt dat spoedverplegers van het Heilig Hartziekenhuis hier solliciteren”, zegt gedeputeerde Bruno Peeters (N-VA). Hij is bevoegd voor veiligheidsopleidingen in de provincie.