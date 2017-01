Ivarem lanceert kleutertheater over zwerfvuil

Lier - Om kleuters attent te maken op de impact van zwerfvuil, ontwikkelde Ivarem de theatervoorstelling 'Weg ermee!'. De kinderen van basisschool Stadspark uit Lier kregen vandaag de première te zien.

“De handpoppen Cas (een jongetje) en Bas (ee roze varkentje) vertellen op een toffe manier over de impact van zwerfvuil op milieu en dier. Met heel wat humor, een streepje muziek en een dansje overtuigen ze de kindjes van de tweede en derde kleuterklas dat afval in de vuilbak hoort en nergens anders. De kleuters komen in een verhaal terecht waarin fantasie de werkelijkheid wordt. In de denkwereld van kleuters bestaat geen afval: rivieren zijn blauw en de straten zijn netjes”, zegt Ivaremwoordvoerder Marijke Herinckx.

De voorstelling werd volledig in eigen huis gemaakt: van script, over decor tot zelfs het acteerwerk. Daarvoor riep Ivarem het gelegenheids-theatergezelschap Cabas in het leven. De voorstellingen van zijn gratis en worden gespreid over twee schooljaren. Alle kleuterscholen in Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek kunnen de voorstelling reserveren.

www.ivarem.be/scholen