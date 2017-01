Privékoeriers brengen bestelling Carrefour Lier waar en wanneer u wilt

Lier - Carrefour laat voortaan uw online-bestellingen ook via een privé-koerier bij u bezorgen. Dit gebeurt via het platform Bringr van bpost en is de eerste zes maanden gratis bij bestellingen vanaf 30 euro.

“Momenteel hebben klanten van Carrefour al de mogelijkheid hun boodschappen te doen in de grootste virtuele winkel drive.be. Daarna kunnen zij hun bestelling in een van de 84 bestaande afhaalpunten oppikken of kiezen voor thuislevering via Combo, waarbij bpost-chauffeurs de boodschappen op weekdagen 's avonds komen leveren vanuit depots”, zegt woordvoerder Baptiste Van Outryve.

Om aan haar klanten meer flexibiliteit te bieden, start Carrefour nu een test met de dienst Bringr. “Dat is een mobiele app van bpost, die beroep doet op privékoeriers om de bestelling af te leveren op de afgesproken plaats en tijd. De klant die zijn bestelling vóór middernacht op drive.be ingeeft, zal zijn bestelling de volgende dag krijgen op het moment dat hem het beste past, vanaf 11u ’s ochtends, gedurende de openingsuren van de winkel, dus ook op zaterdag en zondag als de winkel geopend is.”

Carrefour Lier start( volgende week met deze service.

Wie zijn bestelling via een Bringr-privékoerier thuis of elders geleverd wil krijgen, moet eerst de app van Bringr downloaden.