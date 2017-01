Leegstaande witloofkwekerij vormt decor voor derde Boozy Brunch

Lier - De derde editie van Boozy Brunch vindt opnieuw plaats op een unieke locatie, namelijk een leegstaande witloofkwekerij. Drie topchefs komen er gastronomisch koken.

Zondagnamiddag, een verrassende locatie, een goeie portie rock-n’-roll, culinaire gerechten van beloftevolle chefs, wijn, cocktails en funky soul en house music. Dat is de succesformule van Boozy Brunch. Na een meer dan geslaagde zomereditie in de leegstaande Normaalschool en een herfsteditie in de jezuïetenkerk is Boozy Brunch Winter het logische vervolg.

“De locatie, een leegstaande witloofkwekerij aan de Mechelsesteenweg 358 in Lier, toveren we tegen zondag 5 februari vanaf 12u om tot een gezellig winters decor. Alle elementen om witloof te kweken, zijn nog aanwezig en zullen we letterlijk in de spotlights zetten”, belooft Sander De Swert.

Drie topchefs zorgen voor het eten: Nils Proost van restaurant Petit Cuistot in Lier, Karel van Oyen van restaurant Vinto in Kruishoutem en Kenny Burssens van restaurant Invincible in Antwerpen. De dj’s die het culinaire met muziek naar een nog hoger niveau tillen zijn Samm, Dyves en Delafino. Als special guest wordt dj Dominico uitgenodigd.

Kaarten: 40 euro. Reserveren: www.boozybrunch.be