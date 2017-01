Heikantse Bierliefhebbers hebben eindelijk eigen stek

Berlaar - De Heikantse Bierliefhebbers tellen af naar Pasen, want tegen dan hopen ze hun allereerste eigen clublokaal piekfijn in orde te hebben. Zoals het een bierclub betaamt, is de toog alvast zo goed als klaar.

De Heikantse Bierliefhebbers mogen dan al wel dertig jaar bestaan, een eigen clublokaal hebben ze nooit gehad. “Onze maandelijkse proeverijen vonden plaats in café Gildehuis en vergaderen deden we her en der”, zegt voorzitter Fons Minne.

"Sinds kort huren we van de kerkfabriek alle lokalen in de tuin achter de pastorij. Het achterste bevindt zich in de beste staat en dat gaan we dus als clublokaal gebruiken. De andere gebouwtjes dienen om ons materiaal te stockeren.”

De echte, officiële ingebruikname volgt pas in het voorjaar.

Lees het hele verhaal in de donderdagkrant