Liers ziekenhuis stuurt vroedvrouwen op pad

Lier - Wie in het Heilig Hartziekenhuis in Lier bevalt, kan voortaan een beroep doen op een vroedvrouw aan huis. Deze nieuwe dienst heet Womama en is uniek in de Antwerpse zuidrand.

“Deze nieuwe service kreeg de naam Womama, wat moederhuis in het Afrikaans betekent. Onze vroedvrouwen komen bij de mama’s aan huis, op de vierde en op de vijfde of zesde dag na de bevalling. Ze voeren er dezelfde controles uit als in het ziekenhuis en ontfermen zich natuurlijk ook over de baby. Ze blijven ongeveer één uur ter plaatse”, zegt zorgcoördinator Brigitte Reyntjens.

Lees het hele verhaal in de donderdagkrant.