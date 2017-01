Sp..a Lier bezoekt leden van deur tot deur

Lier - Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen heeft sp.a zichzelf alvast vernieuwd.

Hoewel het bestuur nog niet verkozen is, wilden nieuwelingen Willem Hermans, Philippe Iglesias, Sophie Beckers, Robbe Van Hoof en Aline Nuyens toch hun leden al leren kennen, aan hun eigen deur. Dit deden ze met de steun van gevestigde waarden Freddy Callaerts en Hugo Geets. En natuurlijk met een kleine attentie: een dieprode roos.

“We willen weten wat er leeft en wat de mensen van ons verwachten met het oog op 2018. We beginnen op deze manier met onze eigen leden, maar willen later ook alle Lierenaars bereiken. We hopen op deze manier duidelijk te maken dat we er zijn voor de mensen en dat we zullen luisteren. Wij onderzoeken dan verder de weg om er samen sterker uit te komen”, zegt Aline Nuyens.

“De aangenaam verraste leden konden de actie wel smaken. De voordeurgesprekken duurden soms lang, maar dat was wat we nodig hadden. Zowel de leden als het bestuur.”