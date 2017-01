Smullen van worstenbrood op verloren maandag

Lier - In stadsherberg d'Eyckenboom op de Grote Markt serveerden Tina De Wolf en Saskia Vercammen de hele dag worstenbroden.

Op onze foto voorzien ze enkele medewerkers van de commerciële dienst van winkelketen Blokker van een warm exemplaar.

“In totaal trakteren we vandaag zo’n 400 klanten op een gratis worstenbrood. Die halen we steeds bij bakkers Siebens en Hendrickx. De eerste levering kwam toe om 8u vanochtend, de laatste worstenbroden delen tegen 20u uit. Ik denk dat we trouwens een van de enige cafés in Lier zijn waar de klanten een gratis worstenbrood krijgen. We doen dat graag, want zo kunnen we onze klanten eens extra verwennen”, zegt Saskia Vercammen.?