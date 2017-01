Gemeente bevraagt inwoners over werken op afspraak

Nijlen - Enkele gemeentediensten werken sinds maart enkel op afspraak.

Dit is het geval voor alles wat met bouwvergunningen, milieuvergunningen en verkavelingsvergunningen te maken heeft, en ook voor de behandeling van vreemdelingendossiers en voor huwelijken.

In het kader van de evaluatie van dit proefproject en om dit eventueel ook naar andere diensten of producten uit te breiden, wil de gemeente hierover de mening van inwoners weten. Dit gebeurt met een korte bevraging die in het gemeentehuis gebeurt, maar die u ook online kunt invullen.

“In deze korte bevraging peilen we naar de mening van de inwoners over het werken op afspraak in het algemeen en meer bijzonder ook voor welke diensten of producten de mensen al dan niet graag op afspraak zouden komen. We vragen ook op welke manier ze het liefst een afspraak maken (persoonlijk, via telefoon of online) en over welke toestellen de mensen beschikken waarmee ze toegang tot internet hebben”, zegt communicatieambtenaar Hans Selderslaghs.

nijlen-onlinediensten.be/enquete