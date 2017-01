Politie Lier klist eerste hardrijders van het nieuwe jaar

Lier - Gedurende de eerste week van het nieuwe jaar controleerde de lokale politie de snelheid op vijf plaatsen in Lier en deelgemeente Koningshooikt.

“In de Berlaarsestraat (zone 30) reden negen van de 162 chauffeurs te snel, met 49 km/u als topsnelheid. Op de Mechelsesteenweg (zone 50) reed niemand te snel tijdens onze controle. Op de Antwerpsesteenweg (zone 70) reden twee van de 600 chauffeurs te snel. De topsnelheid daar bedroeg 83 km/u”, zegt woordvoerder Magalie Derboven.

“We controleerden ook op de Beukheuvel (zone 50) in Koningshooikt. Hier reden 74 van de 368 chauffeurs te snel, terwijl daar een lichtkrant van ons stond die duidelijke de zone 50 aankondigde. De topsnelheid die we hier maten, was 89 km/u.”

“Voor de komende weken en maanden blijven wij verder flitsen op zogenaamde pijnpunten qua snelheid en veiligheid, zowel in Lier als in Koningshooikt. Onaangepaste snelheid en rijden onder invloed blijven immers de twee grote oorzaken van ongevallen.”