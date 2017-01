Bakkers kijken uit naar verloren maandag

Lier - Maandag is het verloren maandag, de dag dat heel veel mensen een worstenbrood of een appelbol eet. Voor de bakkers betekent dit dus een topdag.

Op de eerste maandag na Driekoningen smullen de mensen van ovenvers worstenbrood, terwijl de zoetekauwen een appelbol verorberen. Dat gebeurt dit jaar op maandag 9 januari. Het is een dag dat maar heel weinig mensen zelf eten klaarmaken. Heel wat bedrijven doen hun werknemers trouwens 's middags een worstenbrood of appelbol cadeau. Ook cafés verwennen die dag hun klanten.

“Verloren maandag is voor bakkers inderdaad een echte topdag. We laten er daarom met plezier onze wekelijkse sluitingsdag voor vallen”, lacht Karen Vrancx van Broodatelier Siebens-Vrancx. “Vanaf zondagmorgen zitten we appelen te schillen en worsten te rollen. Daar zijn we zowat de hele dag mee bezig.”