Liers orkest begeleidt bijna 200 artiesten in Vorst Nationaal

Lier - Het Béjart Ballet Lausanne en het Tokyo Ballet dansen dit weekend in Vorst Nationaal de 'IXe Symfonie' van Beethoven. Ze worden begeleid door het Lierse symfonisch orkest La Passione.

Les Ballets de Maurice Béjart speelden in 1970 de toen gloednieuwe spektakelzaal Vorst Nationaal in met deze spectaculaire choreografie. Nu, 46 jaar later en bijna tien jaar na de dood van de legendarische choreograaf, wordt de balletversie van Beethovens 9de symfonie er opnieuw opgevoerd. Gil Roman zorgde weliswaar voor een vernieuwde choreografie.

Niet minder dan 250 artiesten staan op het podium, waaronder een tachtigtal dansers, het Antwerpse koor DeChorale en vier solisten. Ze worden begeleid door het Lierse symfonieorkest La Passione.

“Met 65 orkestleden verzorgen we deze gigantische muzikale productie. We zijn ondertussen al een goede week in Vorst Nationaal aan het repeteren en zijn klaar voor de première van vrijdagavond”, zegt artistiek leider Vera Van Eyndhoven.

IXe Symfonie wordt opgevoerd in Vorst Nationaal op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 januari. Kaarten kosten 38,90 euro, 42,90 euro, 52,90 euro en 62,90 euro.

Reserveren via www.sherpa.be.