Verhuis Den Daak loopt vertraging op

Duffel - Jongerencentrum Den Daak zou vanaf begin maart naar zijn tijdelijk onderkomen in het oude postgebouw kunnen verhuizen. Dat is later dan wat de jongeren hadden gehoopt.

Den Daak is nu gevestigd in de Handelsstraat. De gemeente gaat dat pand slopen om plaats te maken voor een nieuw jongerencentrum. Om de werking niet in het gedrang te brengen, werd de voorbije maanden gezocht naar een tijdelijk onderkomen. De oplossing kwam er toen de gemeente het leegstaande postgebouw aan de G. Van der Lindenlaan kocht.

Het bestuur van Den Daak had gehoopt om rond de jaarwisseling te kunnen verhuizen. “Dat was wellicht een iets te optimistische inschatting”, zegt Rita Bellens (N-VA), schepen bevoegd voor het Technisch Centrum. “Onze medewerkers hebben de voorbije maanden al allerlei werken in het postgebouw uitgevoerd, vooral aangaande de brandveiligheid. Zo zorgden ze onder meer voor een nooduitgang. Ik verwacht dat het werk er midden februari opzit en dat Den Daak dan kort nadien kan verhuizen.”

Het jongerencentrum zoekt ondertussen volop naar een nieuwe naam. Suggesties zijn welkom via dendaak@gmail.com.