Lokale afdeling Natuurpunt telt duizend leden

Duffel - Natuurpunt Oude Spoorweg heeft de kaap van duizend leden overschreden. De natuurvereniging is actief in Kontich en Duffel.

“Ik denk dat we deze duizend leden danken aan de positieve projecten die we uitwerken en aan onze vrijwilligers die het nooit nalaten onze afdeling en Natuurpunt te promoten. We beginnen daardoor letterlijk en figuurlijk heel zichtbaar te worden op het terrein. Zo groeide de oppervlakte aan natuurgebieden de afgelopen jaren naar meer dan zestig hectare verspreid over vijf natuurgebieden in ons werkingsgebied. Mensen vinden natuur dichtbij huis heel belangrijk en omdat ze zien dat Natuurpunt hier actief iets aan doet, worden ze lid”, redeneert voorzitter Dirk Costrop.

“Een van de attractieve zaken binnen Natuurpunt Oude Spoorweg is dat iedereen zijn eigen vaardigheden en voorkeuren kan en mag gebruiken op de manier die hem het beste past”, verduidelijkt ondervoorzitter Johan Asselberghs. “Dat zorgt ervoor dat door de grote waaier aan verschillende activiteiten iedereen wel zijn gading kan vinden.”

www.natuurpuntoudespoorweg.be