Veel voetgangers vallen op gladde voetpaden

Lier - Het was dinsdagochtend druk op de Spoed van het Heilig Hartziekenhuis in Lier. Zowat twintig mensen lieten er zich verzorgen, omdat ze op gladde voetpaden gevallen waren.

"Door de ijzel hebben we vanaf 6u veel mensen binnengekregen die gevallen waren en een trauma hadden opgelopen”, bevestigt dokter-stagiair Hendrik Verelst. “De meesten waren te voet op weg naar hun werk, al dan niet met de fiets aan de hand. In totaal hebben we een twintigtal patiënten moeten behandelen, van wie er zes met een ambulance tot hier werden gebracht."

“De glijpartijen zorgden voor bezeerde heupen, verzwikte enkels en allerlei kneuzingen, maar ook voor heup-, enkel- en scheenbeenfracturen. Sommige mensen liepen enkele gebroken ribben op.”

De stad wijst erop dat er maandagavond om 21u al drie strooiploegen waren uitgereden die de wegen ijsvrij maakten. “Dinsdagochtend vanaf 5u rukten ook twee ploegen met kleinere tractoren uit om op de fietspaden strooien. Voetpaden van bruggen worden hierbij ook meegenomen. Verder zijn natuurlijk de bewoners/eigenaars zelf verantwoordelijk om het voetpad voor de woonst sneeuw- en ijsvrij te maken”, benadrukt Caroline Coart van de stedelijke communicatiedienst.