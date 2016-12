Nieuwe schaakclub bereidt jeugdwerking voor

Lier - Alhoewel ChessLooks nog maar enkele maanden bestaat, ontbreekt het deze Lierse schaakclub niet aan ambitie. De vereniging organiseert meteen al het Ligakampioenschap Antwerpen en bereidt een jeugdwerking voor.

Pierre Guldentops, Erik Laporte, Kevin Verbeeck, Rudi Demeersseman en Patrick Verrijssen namen begin september het initiatief om vanuit het niets een schaakclub op te starten. “Dankzij heel veel inzet lukte het ons om op amper enkele weken tijd alles klaar te hebben voor de start van het nieuwe schaakseizoen”, blikt secretaris Patrick Verrijssen tevreden terug.

“In de eerste weken stonden er vooral vriendschappelijke ontmoetingen op het programma, maar ondertussen zijn ook de eerste officiële competities van start gegaan: de nationale interclub en het open clubkampioenschap. Beide competities lopen van een leien dakje. Kers op de taart is de organisatie van de provinciale ligakampioenschappen die deze maand begonnen.”

“Met ChessLooks Lier richten we ons zowel op de recreatieve als op de meer competitieve schaker. We spelen elke vrijdag vanaf 20u in de mooie zaaltjes van café-bistro Het Looks in de Ros Beiaardstraat 13 in Lier. Binnenkort beginnen we hier ook met een jeugdwerking.”

www.chesslooks-lier.be