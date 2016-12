Peuterspeelpunt in Duffel zoekt vrijwilligers

Duffel - In het Gezondheidscentrum van Kind en Preventie opent in het voorjaar een peuterspeelpunt. De gemeente zoekt nog vrijwilligers.

Een peuterspeelpunt is een warme, laagdrempelige ontmoetingsruimte voor (groot)ouders met baby’s en peuters tot drie jaar. In het peuterspeelpunt aan de Stationsstraat 6 in Duffel kunnen de kindjes elke vrijdagvoormiddag nieuw speelgoed ontdekken, oefenen met praten en vriendjes maken in een veilige speelomgeving dichtbij hun (groot)ouders.

Voor (groot)ouders geeft het peuterspeelpunt de mogelijkheid om in een aangename ruimte en in een gezellige en ontspannen sfeer te spelen met hun kind, hun verhaal te doen, te praten met andere ouders en tips en ervaringen uit te wisselen. Het peuterspeelpunt is gratis te bezoeken.

Voor dit speelpunt is de gemeente nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die affiniteit met baby’s en peuters hebben. Geïnteresseerden kunnen zich tot vrijdag 10 februari melden.

Info: 015.30.72.51, dorien.debeukeleer@duffel.be