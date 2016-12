Duffel steunt vier projecten in het Zuiden en helpt Haïti

Duffel - Naast de jaarlijkse steun aan 11.11.11. voorziet de gemeente Duffel ook subsidies voor de projecten die voldoen aan het nieuwe subsidiereglement voor mondiale projecten en internationale solidariteit

Met deze projectsubsidies ondersteunt de gemeente de Duffelse organisaties die mondiale thema’s mee opnemen in hun werking of die een project opzetten in het Zuiden. Daarnaast wordt er jaarlijks budget voorzien voor internationale organisaties die bij (natuur)rampen humanitaire noodhulp bieden.

In totaal werden vier subsidieaanvragen ingediend en is er financiële steun gevraagd voor humanitaire noodhulp in Haïti. De gemeenteraad keurde het toekennen van de subsidies goed. Elk project krijgt 2.000 euro en voor de noodhulp werd 2.500 euro vrijgemaakt.

Het gaat om: