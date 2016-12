Duffelse trampolinebroers springen finale Belgium's Got Talent in

Duffel - Joris (25) en Wannes (16) Geens uit Duffel nemen vanavond met TNT Crew deel aan de finale van Belgium’s Got Talent. De trampolinespringers hebben opnieuw een spectaculaire act in elkaar gestoken en hopen op veel stemmen van de VTM-kijkers.

Beide broers doen van jongs af aan trampolinespringen. Joris en Wannes beleven veel plezier aan hun sport, maar over de steun van de GymnastiekFederatie Vlaanderen zijn ze minder tevreden. “Alhoewel trampolinespringen een Olympische discipline is, krijgen we amper de (financiële) middelen die onze concurrenten in andere landen wel krijgen. We moeten dus zelf veel geld in onze sport steken. Omdat te kunnen blijven doen, hebben we met enkele trampolinespringers in 2014 TNT Crew opgericht, wat staat voor trampoline en tricks”, verduidelijkt Joris.

“Met TNT Crew verzorgen we het hele jaar door shows in heel Vlaanderen. In de zomer zie je ons vaak op braderijen en straatfestivals. Tijdens de rest van het jaar maken we onze opwachting op onder meer bedrijfsfeesten, sportgala’s en productlanceringen.”

