Duikschool Hydro Lier geeft initiatie aan volleybalspeelsters

Lier / Zandhoven - Volleybalclub Zandhoven organiseert elk jaar tussen Kerstmis en Nieuwjaar een vierdaagse stage voor haar speelsters

Tijdens die week staan er naast volleybaltrainingen ook nevenactiviteiten op het programma, zodat de leden kunnen kennismaken met andere sporten zoals duiken.

Voor de tweede maal op rij deed de volleybalclub hiervoor een beroep op duikschool Hydro Lier. “Voor enkele meisjes was het een heuglijk weerzien, maar voor de grootste groep was het een eerste kennismaking met duiken. Daarom startten we met de nodige theorie, want je kop onder water steken en blijven ademen is niet voor iedereen evident. We legden vooral de nadruk op enkele veiligheidspunten. Daarna kon iedereen het water in. Uit het gegiechel achteraf viel duidelijk op te maken dat de duikinitiatie weer zeer gesmaakt werd”, zegt Nico Van Houdt.