Stad krijgt vanaf 2019 twee extra gemeenteraadsleden

Lier - Door het toenemend aantal inwoners heeft de stad Lier vanaf 2019 recht op twee bijkomende gemeenteraadsleden. Omdat er een schepenambt wegvalt, betekent dit voor de stadskas toch geen meerkost.

De stad Lier telde op 1 januari 2012 exact 34.259 inwoners. Dat betekent dat je recht hebt op 31 raadsleden en maximaal zeven schepenen. Momenteel wonen er in Lier al 35.277 mensen. Als op 1 januari 2018 de kaap van 35.000 inwoners nog steeds overschreden wordt, mag de kiezer in oktober van dat jaar 33 gemeenteraadsleden naar het stadhuis sturen.

Meer raadsleden kosten de stad natuurlijk geld, want elk raadslid heeft recht op presentiegeld voor elke bijgewoonde gemeenteraadszitting en commissievergadering. De zeven schepenen en de burgemeester ontvangen een maandelijkse wedde en dus geen presentiegeld. De 23 raadsleden hebben de stad dit jaar 71.856 euro aan presentiegeld gekost of gemiddeld 3.124 euro per raadslid.

Hoeveel presentiegeld moet de stad vanaf 2019 betalen? Door een bijsturing van het gemeentedecreet is er vanaf 2019 één schepen minder. Met één schepen minder en met in totaal 33 gemeenteraadsleden, stijgt het aantal raadsleden dat presentiegeld opstrijkt dus met drie, namelijk van 23 naar 26. De stad zal dan jaarlijks 81.254 euro presentiegeld uitbetalen of 9.398 euro meer.

De jaarlijkse brutowedde van de Lierse burgemeester stijgt in 2019 van 82.213 naar 87.033 euro, die van de schepenen van 49.328 naar 52.220 euro (+5,86 procent).

Maar doordat er één schepenambt wegvalt, ligt de totale kost van de mandatarissen (burgemeester, schepenen en raadsleden) voor het stadsbudget toch aanzienlijk lager in de volgende legislatuur.