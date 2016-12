Braakliggend terrein verandert in woonhof Charon

Lier - Tussen de Bosstraat en de Boomlaarstraat is gestart met de bouw van woonproject Charon. Er komen 52 een-gezinswoningen en 128 appartementen. Het project is genoemd naar de familie die eigenaar was van de fabriek Belfort die op de site stond.

Eigenaar van de site is projectontwikkelaar Immpact met kantoren in Antwerpen en Brussel. “De appartementen worden door ons gebouwd en verkocht. Bouwonderneming Cogghe & Co uit Wommelgem neemt in een eerste fase 24 eengezinswoningen voor zijn rekening”, zegt Jelle Roel van Immpact.

“We zijn ondertussen gestart met de realisatie van het hedendaagse kopgebouw aan het kruispunt van de Bos- en Boomlaarstraat. Het gebouw telt drie appartementen met één slaapkamer, 23 appartementen met twee slaapkamers en acht appartementen met drie slaapkamers. Zowat 70 procent is al verkocht. De verkoopprijs begint op 174.900 euro, exclusief btw en kosten.”

“We schatten dat de bewoners in het voorjaar van 2018 het kopgebouw kunnen betrekken. In het voorjaar van 2017 beginnen we aan de twee fase. Vermoedelijk staan alle gebouwen er in de loop van 2020.”

Info: www.immpact.be, www.cogghe.be