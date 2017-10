Ticketverkoop voor concerten Louis Neefs start

Connie Neefs en haar dochter Hannelore staken in augustus tijdens Bal Populaire in Gierle nog 80 kaarsjes aan voor Louis Neefs. Foto: Bart Van den Langenbergh

Lille - De vzw Aecht Zalig uit Gierle (Lille) startte de ticketverkoop op voor de twee concerten als eerbetoon voor Louis Neefs op donderdag 21 december en vrijdag 22 december in de kerk van Gierle.

Zanger Louis Neefs zou op 8 augustus 80 jaar geworden zijn, maar hij overleed op kerstdag 1980 samen met zijn vrouw in een verkeersongeval.

Gierle, het geboortedorp van Louis Neefs, eert deze bijzondere artiest met twee muzikale avonden in de Onze-Lieve-Vrouwekerk op donderdag 21 december en vrijdag 22 december, telkens om 20.15u. In Louis Neefs, wat een leven! brengt zijn zus Connie Neefs en diens dochter Hannelore samen met acteur Hubert Damen (Witse) als speciale gast en het trio Eric De Vos een selectie van het repertoire van Louis.

Een kaart voor een van de optredens kost 22 euro en is verkrijgbaar via reservatie via de website http://www.balpopulairegierle.be