Halloweenrun brengt joggers in griezelsfeer

Beerse - Sportievelingen die ook eens goed willen griezelen, kunnen op zaterdag 28 oktober opnieuw deelnemen aan de Halloweenrun in Beerse.

De sportdienst van Beerse wil elke avontuurlijke sportieveling warm maken voor de vierde Halloweenrun op zaterdag 28 oktober op het looppad van De Schrieken en Epelaar aan het einde van de Beemdenstraat in Beerse.

"Loop alsof je leven er vanaf hangt over weinig verlichte bospaden en donkere steegjes. Voel je hart sneller slaan en de adrenaline door je aderen gieren. Sta oog in oog met vampieren en zombies", luidt het bij de sportdienst. "Het wandelpad wordt zaterdag verlicht en de deelnemers krijgen hoofdlampjes. Tijdens en na de jogging of wandeling is het mogelijk om iets te eten en te drinken aan de verschillende eet- en drankstandjes in Halloweensfeer. Voor jong en oud is er randanimatie in het animatiedorp met griezelfiguren, tovenaars, vuurspuwers, goochelaars, vuurjongleurs en griezelclowns."

Tussen 18u en 21u kan iedereen vrij starten aan de gezinswandeling van in totaal 3 kilometer. Ook voor kinderen zijn er vanaf 15.30u aparte joggings aangepast aan de leeftijden. De Karamellenloop van 100 meter voor de jongste deelnemers staat in het teken van trick or treat. De jogging- en natuurloop van 5 of 10 kilometer met tijdsregistratie start om 16.30u. Inschrijven kan nog ter plaatse vanaf 14.30u aan het looppad De Epelaar. Meer info: stijn.debackker@beerse.be