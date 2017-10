Bedrijven spelen indoor voetbaltoernooi

15 bedrijven nemen donderdagavond in zaal De Pegger in Vlimmeren deel aan het indoor voetbaltoernooi van AGB Beerse. Foto: Bart Van den Langenbergh

Beerse - Het autonoom gemeentebedrijf (AGB) in Beerse organiseert vandaag, donderdag, voor de derde keer een sportevenement voor bedrijven, kmo's en zelfstandige ondernemers in zaal De Pegger in Vlimmeren.

Het afterwork indoor voetbaltoernooi is volgens AGB Beerse een uitgelezen moment voor bedrijven om in een ontspannen en sportieve sfeer elkaar te ontmoeten en om te netwerken.

Het indoor voetbaltoernooi wordt vandaag vanaf 19u gespeeld op aangepaste voetbalterreintjes. De ploegen bestaan uit 2 veldspelers en een doelman. Er zijn 15 ploegen van verscheidene bedrijven uit Beerse en omgeving ingeschreven.

De wedstrijden worden geleid door ervaren scheidsrechters. De winnaar kan rekenen op een mooi aandenken. Voor de supporters is er een loungehoek met sfeerverlichting en een rijkelijk gevuld koud en warm buffet. Tijdens en na het tornooi zorgt deejay Matth voor aangepaste muziek.