Lea Pluym volgt Michel Leys op in gemeenteraad

In de gemeenteraad van Lille legt Lea Pluym volgende week woensdag de eed af als nieuw raadslid in de plaats van Michel Leys. Foto: RR

Lille - Na het plotse ontslag van schepen Michel Leys (CD&V) heeft de partij een opvolger in de gemeenteraad van Lille aangeduid. Lea Pluym legt volgende gemeenteraad de eed af als nieuw raadslid.

Schepen van Mobiliteit, Senioren en Economie Michel Leys diende maandag bij het schepencollege zijn ontslagbrief in. Hij stopte met onmiddellijke ingang als schepen en ook als gemeenteraadslid, maar hij blijft wel lid van CD&V.

Over de mogelijke opvolging van Michel Leys in het schepencollege beraadt het partijbestuur van CD&V zich donderdag.

De opvolger van Michel Leys in de gemeenteraad is al wel bekend. Lea Pluym (66) uit Lille legt op woensdag 25 oktober de eed af als nieuw raadslid. Zij doet haar herintrede in de gemeenteraad. Vorige legislatuur was ze ook al gemeenteraadslid bij CD&V en ze zetelde ook al in de OCMW-raad.