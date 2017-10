Bibliotheek verwent bezoekers

Vosselaar - De bibliotheek van Vosselaar pakt op zaterdag 21 oktober en zondag 22 oktober uit met een verwenweekend voor de bezoekers.



De bib rolt het komend weekend de rode loper uit. Er staat voor iedereen een drankje, een hapje en een digitaal proevertje klaar.

Tijdens het verwenweekend van de bibliotheek gaat ook de jaarlijkse tweedehands boekenverkoop door. Honderden boeken van de bib zijn te koop aan één euro per stuk. Oude nummers van tijdschriften mogen voor 0,20 euro per stuk mee naar huis.



Het verwenweekend vindt zaterdag en zondag plaats tussen 10u en 12u in de bibliotheek. De boekenverkoop vindt plaats in de grote vergaderzaal van het gemeentehuis.