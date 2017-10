Kasterlee - Zanger en gitarist Mauro Pawlowkski en trompettist Jo Hermans maken zondag indruk in een volle spiegeltent in Tielen (Kasterlee). Samen met brassband De Kempenzonen uit Tielen en zangeres Inge Franck gaven ze de voorbije dagen drie unieke concerten in het kader van Tielen Muziekdorp. Het publiek genoot volop van een gevarieerd repertoire met onder meer It's oh so quiet van Björk en It's a sad, sad planet van The Evil Superstars, de voormalige band van Mauro.