Hilde Devos schenkt opbrengst boek aan Balavikas

Lille / Kasterlee - Hilde Devos uit Tielen (Kasterlee) stelt zondag 15 oktober haar nieuwste boek Wat wij jou al lang wilden vertellen voor in de parochiezaal Sint-Jan in Gierle (Lille). Ze schenkt de totale opbrengst van deze verhalenbundel aan de vzw Balavikas.

Hilde Devos las als kind gretig verhalen en haar passie voor taal en literatuur laaide steeds hoger op. Haar taalexperimenten mondden uit in verhalen, gedichten en Japanse vormen als haiku, senryu en tanka. Van haar verschenen al de boeken Tien voor Tielen, Met Nest en Feel door Tielen, Een naald naar het noorden en de haikubundel Tussen zwart en wit.

In haar nieuwe boek Wat wij jou al lang wilden vertellen’voeren voorwerpen het woord over hun belevenissen bij drie generaties.Pas na het laatste verhaal waaiert het familieportret helemaal open en kan het volledige beeld zich aan de lezer ontvouwen.

"Hilde Devos schenkt de totale opbrengst van deze verhalenbundel aan de vzw Balavikas. Deze organisatie uit Gierle steunt sinds 1998 personen met een beperking in het zuiden van India. Het gaat om kinderen die medische en andere hulp best kunnen gebruiken", zegt Chris Stellfeld van de vzw Balavikas. "Zondag om 15.30u leest Hilde Devos fragmenten voor uit de 21 verhalen die het boek rijk is. Daarna volgen een korte voorstelling van Balavikas en een signeersessie." Het boek van 190 bladzijden is te koop aan 15 euro. Info: balavikasvzw@gmail.com