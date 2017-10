Basisschool Triangel zegt neen tegen pesten

Beerse - In de basisschool Triangel in Vlimmeren (Beerse) vond de kick-off plaats van het KiVa-project. KiVa is een wetenschappelijk onderbouwd anti-pestprogramma

KiVa heeft als doelstelling pestproblemen te voorkomen en aan te pakken. "De grootste kinderen van onze school maakten een KiVadans, een KiValied of een KiVafoto. De jongere kinderen bakten heerlijke KiVacupcakes en KiVakoekjes en brouwden zelf hun KiVacocktails", zegt Bjorn Loyens, directeur van de Vlimmerse school. "Het allerbelangrijkste was het samenwerken met respect voor ieders eigenheid en talenten. Want daar draait het bij KiVa om: een toffe school worden waar kinderen, leerkrachten en ouders de school ervaren als een aangename, veilige en stimulerende omgeving waarin pesten minder kans krijgt."

De schooldag werd afgesloten met een receptie waaraan ook de kleuters deelnamen. Tot slot werden er ook ballonnen met een leuke KiVawens opgelaten. Donderdagavond werd er voor de ouders nog een infoavond gegeven door een trainer van KiVa, zodat ook de ouders mee in het KiVaverhaal genomen werden.