Jolien en Jenno openen Geotea

Lille - Jolien Van der Steen en haar vriend Jenno Hallaert hebben zaterdag in de Rechtestraat in Lille hun gloednieuwe koffie- en theehuis Geotea geopend.

De officiële opening van Geotea liet enkele maanden langer op zich wachten dan was gepland, maar zaterdag was het dan toch zo ver. Geotea is de samentrekking van geocaching en tea. Geocaching is de term voor een zoektocht naar een cache of virtuele schat met een gps en tea staat symbool voor een thee- en koffiehuisje.

De Kempense Jolien Van der Steen en haar vriend Jenno Hallaert toverden een voormalig kapsalon en voordien verzekeringskantoor in de Rechtestraat, in het centrum van Lille, om tot een uitvalsbasis voor geocaching. Maar ook anderen die willen komen genieten van een koffie, thee, ontbijt, pannenkoek of een ijsje kunnen in de nieuwe horecazaak terecht. Meer info: Geotea op Facebook.