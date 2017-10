V!SIE op Vosselaar schiet uit de grond

Vosselaar - De nieuwe politieke beweging van gemeenteraadsleden Jef Michielsen en James Jonckers uit Vosselaar heet V!SIE op Vosselaar. Onafhankelijk raadslid Liesbeth Poels heeft zich bij deze beweging aangesloten.

Oppositieleden Jef Michielsen en James Jonckers stapten eind mei uit hun partij sp.a om als onafhankelijken in de gemeenteraad van Vosselaar te zetelen. Het duo heeft de voorbije maanden niet stilgezeten en stampte met V!SIE op Vosselaar een gloednieuwe politieke beweging uit de grond. Liesbeth Poels, die op haar beurt in maart haar partij Vosselaar Vooruit de rug toekeerde en ook onafhankelijk raadslid werd, heeft zich bij V!SIE op Vosselaar aangesloten.

De voorbije dagen verschenen in het Vosselaarse straatbeeld aanhangwagens met de boodschap Is jouw V!SIE belangrijk? Dat initiatief was bedoeld om de aftrap van V!SIE op Vosselaar in de schijnwerpers te plaatsen.

V!SIE op Vosselaar bestaat naast de drie huidige raadsleden voorlopig ook uit Benny Scheyltjens, Anastasia Van Litsenborg, Sander Goos, Frank Angillis en Rob Crols.

"Onze groep bestaat voor een groot deel uit mensen die tot op heden nooit aan politiek deden en toch sterk begaan zijn met het reilen en zeilen binnen onze gemeente", luidt het bij de nieuwe beweging. "Dit maakt het mogelijk om met een hele nieuwe kijk te starten. We kozen voor een volledig onafhankelijke aanpak, los van de traditionele partijpolitiek. Jef Michielsen, Liesbeth Poels en James Jonckers brengen hun politieke ervaring in de groep. Deze combinatie van mensen zorgt alvast voor nieuwe invalshoeken en een zeer inspirerende dynamiek."

De groep wil tegen de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 een volledige lijst lanceren.