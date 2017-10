39ste jaarboek De Vlierbes focust op koordirigenten

Het gemengd koor Egidius is een van de koren die de gemeente Beerse rijk is. De heemkundige kring De Vlierbes publiceerde in het nieuwe jaarboek een bijdrage over de koordirigenten in de gemeente. Foto: RR

Beerse - Heemkundige kring De Vlierbes uit Beerse presenteert op zaterdag 7 oktober en zondag 8 oktober in het Tempelhof het 39ste jaarboek. Dat gaat gepaard met een fototentoonstelling over de koordirigenten uit Beerse en Vlimmeren.

In Beerse en Vlimmeren zijn er niet minder dan 19 zangkoren actief geweest, die geleid werden door een zestigtal dirigenten. Paul Cuynen ging op zoek naar alle koordirigenten, schreef over hen een uitvoerig jaarboekartikel en stelde een fototentoonstelling samen over dit thema.

Het 39ste jaarboek bevat ook nog bijdragen over onder meer vier generaties schrijnwerkers van de familie De Prins in Vlimmeren, een dubbele moord in 1856 in de Lemmerstraat in Beerse en over motorclub De Pinguïns.

De tentoonstelling in het Tempelhof is toegankelijk op zaterdag van 15u tot 18u en op zondag van 10u tot 18u. Al de intekenaars zijn gedurende die twee dagen welkom om het nieuwe jaarboek op te halen.