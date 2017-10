Lilse bib trakteert lezers tijdens verwendag

Tekenaar Steven De Rie maakt zaterdag tijdens de verwendag in de bib in Lille karikaturen van de bezoekers. Foto: RR

Lille - Naar jaarlijkse gewoonte trakteert de bibliotheek in Lille al haar bezoekers tijdens een verwendag. Deze verwendag vindt plaats op zaterdag 7 oktober.

De bib van zowel in Lille als Gierle trakteert zaterdag alle lezers met een hapje en een geschenkje.

Als extraatje is ook dit jaar in de bibliotheek in de Kerkstraat in Lille karikaturist Steven De Rie aanwezig. Tussen 9u en 12u tekent hij in enkele minuten een mooie karikatuur van iedere bibbezoeker die zich als model aandient. Op zondag 8 oktober krijgen ook alle bezoekers in de uitleenposten van Poederlee en Wechelderzande een geschenkje.